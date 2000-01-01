Ткаченко Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1882 ст.

Сын: Ткаченко Семен Ефимович

Отец ребёнка: Ткаченко Ефим Иванович

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Ефим Иванович

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