Климов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Князева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Климова Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1957
Сын: Климов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Климова Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно