Климов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1951

Дочь: Князева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Климова Тамара Николаевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.06.1957

Сын: Климов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Климова Тамара Николаевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Тамара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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