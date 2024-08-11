(Фир) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фир) Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1980 г.р.

Дети

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1928 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фир Мотвей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фир Мотвей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фир Мотвей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фир Мотвей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фир Мотвей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фир Мотвей Андреевич

Рождение ребёнка
28.10.1928

Дочь: Махинова (Фир) Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Фир Мотвей Андреевич

Александровка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

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