(Фир) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фир Мотвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
28.10.1928
Дочь: Махинова (Фир) Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Фир Мотвей Андреевич
Александровка, Таловский муниципальный район, Воронежская область