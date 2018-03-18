Кальмин Владимир Александрович
Место рожденияСелитьба
Дата рождения25.07.1948
Дата смерти30.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948
Селитьба
Рождение ребёнка
27.11.1972
Селитьба
Рождение ребёнка
02.09.1974
Сын: Кальмин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Астраханцева Валентина Викторовна
Селитьба
Рождение ребёнка
16.07.1979
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Астраханцева Валентина Викторовна
Эстония
Рождение ребёнка
09.08.1980
Селитьба
Рождение ребёнка
22.09.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
30.11.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба