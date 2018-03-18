Кальмин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмин Владимир Александрович

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Место рождения

Селитьба

Дата рождения

25.07.1948

Дата смерти

30.11.1992

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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1974 г.р.
1979 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948

Отец: Кальмин Александр Алексеевич

Мать: Кальмина Антонина Яковлевна

Селитьба
Рождение ребёнка
27.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева Валентина Викторовна

Селитьба
Рождение ребёнка
02.09.1974

Сын: Кальмин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Астраханцева Валентина Викторовна

Селитьба
Рождение ребёнка
16.07.1979

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Астраханцева Валентина Викторовна

Эстония
Рождение ребёнка
09.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева Валентина Викторовна

Селитьба
Рождение ребёнка
22.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Валентина Викторовна

Развод
Неизвестно

Жена: Астраханцева Валентина Викторовна

Смерть
30.11.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба
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