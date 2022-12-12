Зяблова (Рыжкова) Мелания Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Рыжкова) Мелания Яковлева

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1844 ст.

Дата смерти

05.05.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844 ст.

Отец: Рыжков Яков Феоктистов

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.04.1860 ст.

Муж: Зяблов Тимофей Афанасьев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1863 ст.

Сын: Зяблов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Зяблов Тимофей Афанасьев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
05.05.1912 ст.
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
70 лет, от старческой немощи.
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