Зяблова (Рыжкова) Мелания Яковлева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1844 ст.
Дата смерти05.05.1912 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844 ст.
Отец: Рыжков Яков Феоктистов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1860 ст.
Рождение ребёнка
08.06.1863 ст.
Сын: Зяблов Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Зяблов Тимофей Афанасьев
Смерть
05.05.1912 ст.
70 лет, от старческой немощи.