Мисюров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.?
Сын: Мисюров Матвей Александрович
Мать ребёнка: Мисюрова (Оничко) Ирина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.2009
Сын: Мисюров Никита Александрович
Мать ребёнка: Мисюрова (Оничко) Ирина Игоревна