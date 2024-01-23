Мисюров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

юн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.?

Сын: Мисюров Матвей Александрович

Мать ребёнка: Мисюрова (Оничко) Ирина Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисюрова (Оничко) Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
29.04.2009

Сын: Мисюров Никита Александрович

Мать ребёнка: Мисюрова (Оничко) Ирина Игоревна

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