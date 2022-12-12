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Банников Роман Павлович

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1908 г.р.
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1911 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Банников Павел Михайлович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
28.05.1907 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.06.1908 ст.

Дочь: Банникова Марфа Романовна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.12.1911 ст.

Сын: Банников Николай Романович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.03.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.09.1916 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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