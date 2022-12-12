Банников Роман Павлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Банников Павел Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1907 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1908 ст.
Дочь: Банникова Марфа Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1910 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1911 ст.
Сын: Банников Николай Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1915 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1916 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно