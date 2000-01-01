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Любимов Игнат Федотов

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Любимов Федот

Мать: Ирина (?)

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
14.01.1857

Жена: Евгения Петрова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
07.11.1857

Сын: Любимов Михаил Игатьев

Мать ребёнка: Евгения Петрова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
06.07.1863

Сын: Любимов Петр Игнатьев

Мать ребёнка: Евгения Петрова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
22.07.1867

Сын: Любимов Трофим Игнатьев

Мать ребёнка: Евгения Петрова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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