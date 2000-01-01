Любимов Игнат Федотов
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: Любимов Федот
Мать: Ирина (?)
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
14.01.1857
Жена: Евгения Петрова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
07.11.1857
Мать ребёнка: Евгения Петрова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
06.07.1863
Мать ребёнка: Евгения Петрова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
22.07.1867
Мать ребёнка: Евгения Петрова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно