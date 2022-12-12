Ананьев Илья Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1932
Дочь: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична
Мать ребёнка: Ананьева Валентина Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ананьева Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно