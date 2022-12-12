Ананьев Илья Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Илья Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1932

Дочь: Ваваржицкая Ермилова Раиса Ильинична

Мать ребёнка: Ананьева Валентина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Георгий Ильич

Мать ребёнка: Ананьева Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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