Постникова Пелагея Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Постников Михаил Артемьев
Отец ребёнка: Постников Артемий Амвросиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834