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Костырева Лариса Дмитриевна

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Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

18.05.1967

Пол

Женский

Отец

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Мать

1946 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Карабанова София Васильевна

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костырев Сергей Петрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.10.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костырев Сергей Петрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костырев Сергей Петрович

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