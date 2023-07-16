Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1896
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1926
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Калинина (Кузьмина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1934
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич
Смерть
1965