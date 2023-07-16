Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.08.1896

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1896

Отец: Егоров Григорий Кузьмич

Мать: Егорова (Голикова) Анна Ивановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузьмин Осип Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Кузьмин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Калинина (Кузьмина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
27.06.1934

Сын: Кузьмин Юрий Павлович

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Андреевич

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1965
Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

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