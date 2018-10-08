Рогов Виталий Леонидович
Место рождения
Дата рождения08.07.1988
Дата смерти08.10.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988
Отец: Сёмин Леонид Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.2012
Дочь: Рогова Дарья Витальевна
Мать ребёнка: Рогова (Коваленкова) Юлия Александровна
Рождение ребёнка
24.01.2018
Мать ребёнка: Рогова (Коваленкова) Юлия Александровна
Смерть
08.10.2018