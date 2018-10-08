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Рогов Виталий Леонидович

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

08.07.1988

Дата смерти

08.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988

Отец: Сёмин Леонид Васильевич

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова (Коваленкова) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
28.06.2012

Дочь: Рогова Дарья Витальевна

Мать ребёнка: Рогова (Коваленкова) Юлия Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
24.01.2018

Сын: Рогов Иван Витальевич

Мать ребёнка: Рогова (Коваленкова) Юлия Александровна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
08.10.2018

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