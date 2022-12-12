Баранов (Мымрина) Неонилла Евдокимова
Место рожденияПирогово
Дата рожденияС 1826 по 1832
Дата смерти23.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Пирогово
Бракосочетание
12.11.1852
Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Баранов Михаил Сильверстов
Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.01.1906
Башкировка