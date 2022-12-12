Баранов (Мымрина) Неонилла Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов (Мымрина) Неонилла Евдокимова

Баранов (Мымрина) Неонилла Евдокимова

avatar

Место рождения

Пирогово

Дата рождения

С 1826 по 1832

Дата смерти

23.01.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово
Бракосочетание
12.11.1852

Муж: Баранов Михаил Сильверстов

Ильдибаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867

Сын: Баранов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Баранов Михаил Сильверстов

Мушак, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.01.1906
Башкировка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close