Котловой Иван
Место рожденияоьская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
оьская обл
Рождение ребёнка
05.01.1910
Дочь: Попова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Кладковая Просковья Ивановна
Смерть
Неизвестно
омская область
Причина смерти: убили, ночью задушили подушками и потом зарезали ножами