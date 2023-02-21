Котловой Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котловой Иван

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Место рождения

оьская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

оьская обл
Рождение ребёнка
05.01.1910

Дочь: Попова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кладковая Просковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
омская область
Причина смерти: убили, ночью задушили подушками и потом зарезали ножами
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