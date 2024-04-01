Логвинов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логвинов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логвинова) Нина
Мать ребёнка: Логвинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов (Брезгин) Анатолий
Мать ребёнка: Логвинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов Валентин
Мать ребёнка: Логвинова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логвинова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Был бригадиром тракторной бригады
Рождение ребёнка
17.09.1927
Сын: Логвинов Николай Иванович
Мать ребёнка: Логвинова Евдокия
Смерть
Неизвестно