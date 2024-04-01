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Логвинов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логвинов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логвинова) Нина

Мать ребёнка: Логвинова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов (Брезгин) Анатолий

Мать ребёнка: Логвинова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов Валентин

Мать ребёнка: Логвинова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логвинова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Был бригадиром тракторной бригады
Рождение ребёнка
17.09.1927

Сын: Логвинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Логвинова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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