Иван Маркелов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Маркушин Иван Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Маркушин Егор Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова
Место жительства
1858
67
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Лукьянова
Смерть
Неизвестно