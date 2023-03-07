Иван Маркелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Маркелов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Маркушин Иван Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Маркушин Егор Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
67
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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