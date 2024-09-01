Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтоль Рейнгольд/Роман Георгиевич

Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Штоль Георг

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штоль Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Штоль (Винтер) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штоль Лидия Романовна

Мать ребёнка: Штоль (Винтер) Паулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штоль Виктор Романович

Мать ребёнка: Штоль (Винтер) Паулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штоль (Винтер) Паулина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.