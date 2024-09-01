Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Штоль Георг
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штоль Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Штоль (Винтер) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штоль Лидия Романовна
Мать ребёнка: Штоль (Винтер) Паулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штоль (Винтер) Паулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штоль (Винтер) Паулина
Смерть
Неизвестно