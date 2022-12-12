Блинова Вера Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Вера Анатольевна

Блинова Вера Анатольевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Блинова Валентина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.2007

Дочь: Коробкина Софья Эдуардовна

Отец ребёнка: Коробкин Эдуард Валериевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.2010

Дочь: Коробкина Лилия Эдуардовна

Отец ребёнка: Коробкин Эдуард Валериевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.02.2017

Дочь: Коробкина Агния Эдуардовна

Отец ребёнка: Коробкин Эдуард Валериевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробкин Эдуард Валериевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close