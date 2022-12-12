Блинова Вера Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1980
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.2007
Дочь: Коробкина Софья Эдуардовна
Отец ребёнка: Коробкин Эдуард Валериевич
Рождение ребёнка
19.04.2010
Дочь: Коробкина Лилия Эдуардовна
Отец ребёнка: Коробкин Эдуард Валериевич
Рождение ребёнка
25.02.2017
Дочь: Коробкина Агния Эдуардовна
Отец ребёнка: Коробкин Эдуард Валериевич
Бракосочетание
Неизвестно