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Головина Неонилла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Меланья Антоновна

Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Головин Павел Антонович

Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Головин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена Сидоровна

Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Евстафьевна

Отец ребёнка: Головин Антон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Антон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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