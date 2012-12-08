Маркова Елизавета Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Елизавета Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.2012

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2012

Отец: Марков Денис Юрьевич

Мать: Шер Екатерина Сергеевна

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