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Voll Richard

Место рождения

Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Voll Adam

Мать: Mathilde

Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Смерть
1945
Tschechien
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