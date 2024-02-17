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Voll Richard
Voll Richard
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Древо
Место рождения
Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Voll Adam
1879 г.р.
Мать
(Voll) Mathilde
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DB
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Voll Adam
Мать:
Mathilde
Friedenheim Vygoda, Odessa, Ukraine
Смерть
1945
Tschechien
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