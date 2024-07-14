Матрона Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуфаев Иван Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуфаева Марфа Иванова

Отец ребёнка: Фуфаев Иван Федоров

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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