Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фуфаев Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуфаева Марфа Иванова
Отец ребёнка: Фуфаев Иван Федоров
Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно