Мартыненко Никита Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Никита Несторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1918 ст.

Сын: Мартыненко Василий Никитич

Мать ребёнка: Мартыненко Мария Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Крестовоздвиженской церкви в слободе Россошь Воронежской губернии.
Место жительства
1918 ст.
Царичанка, Дніпропетровська область
На 1918 год - крестьянин местечка Царичанка Кобелякского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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