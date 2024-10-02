Vilkko (Kekäläinen) Malin Pekkantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vilkko (Kekäläinen) Malin Pekkantytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kekäläinen Pekka

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Häkkinen Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Häkkinen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Häkkinen) Anna Antintytär

Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Häkkinen) Valpuri Antintytär

Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Häkkinen) Liisa Antintytär

Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Vilkko (Häkkinen) Karin Antintytär

Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika

Смерть
Неизвестно

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