Vilkko (Kekäläinen) Malin Pekkantytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Kekäläinen Pekka
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Häkkinen Antti Antinpoika
Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Häkkinen) Anna Antintytär
Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Häkkinen) Valpuri Antintytär
Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Häkkinen) Liisa Antintytär
Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Vilkko (Häkkinen) Karin Antintytär
Отец ребёнка: Häkkinen Antti Antinpoika
Смерть
Неизвестно