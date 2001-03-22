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Зубенко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1934

Дата смерти

22.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934

Отец: Зубенко Иван

Мать: Зубенко Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.11.1959

Сын: Зубенко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна

Смерть
22.03.2001

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