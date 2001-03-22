Зубенко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1934
Дата смерти22.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934
Отец: Зубенко Иван
Мать: Зубенко Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1959
Сын: Зубенко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна
Смерть
22.03.2001