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Семен Тихонов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Вычислено 1863 г.р.
Вычислено 1867 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: Тихон Иванов

Мать: Авдотья (Евдокия) Владимирова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Александра Семенова

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Елена Семенова

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
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