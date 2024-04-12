Семен Тихонов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: Тихон Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Александра Семенова
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Елена Семенова
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно