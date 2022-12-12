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Борис Авраамович

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Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

04.08.1729

Дата смерти

18.06.1760

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1729

Отец: Авраам Трофимович

Мать: Анна Авдеевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
04.08.1729
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марфа Борисовна

Мать ребёнка: Мария Гаврииловна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Филипп Борисович

Мать ребёнка: Мария Гаврииловна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Павел Борисович

Мать ребёнка: Мария Гаврииловна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Козма Борисович

Мать ребёнка: Мария Гаврииловна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
18.06.1760
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
18.06.1760
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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