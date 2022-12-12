Борис Авраамович
Место рождения
Дата рождения04.08.1729
Дата смерти18.06.1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1729
Отец: Авраам Трофимович
Мать: Анна Авдеевна
Крещение
04.08.1729
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марфа Борисовна
Мать ребёнка: Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Филипп Борисович
Мать ребёнка: Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Павел Борисович
Мать ребёнка: Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Козма Борисович
Мать ребёнка: Мария Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
18.06.1760
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
18.06.1760