Визгунов Андрей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визгунов Андрей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1971 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1993

Отец: Визгунов Максим Павлович

Мать: Визгунова Наталья Вячеславовна

Рождение ребёнка
02.07.2014

Дочь: Визгунова Анна Андреевна

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Рождение ребёнка
27.03.2018

Сын: Визгунов Лев Андреевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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