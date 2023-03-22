Визгунов Андрей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1993
Рождение ребёнка
02.07.2014
Дочь: Визгунова Анна Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности