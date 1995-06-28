Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә

Место рождения

Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

13.03.1913

Дата смерти

28.06.1995

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913

Отец: Нагимуллин Загидулла

Мать: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Шакир

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Шарипова) Сания

Отец ребёнка: Шарипов Шакир

Рождение ребёнка
09.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарипов Шакир

Рождение ребёнка
01.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарипов Шакир

Смерть
28.06.1995

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