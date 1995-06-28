Шарипова (Нагимуллина) Сәкинә
Место рожденияНовые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения13.03.1913
Дата смерти28.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарипов Шакир
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Шарипова) Сания
Отец ребёнка: Шарипов Шакир
Рождение ребёнка
09.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарипов Шакир
Рождение ребёнка
01.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарипов Шакир
Смерть
28.06.1995