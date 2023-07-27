Цепух (Рапацких) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепух (Рапацких) Мария Павлова

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рапацких Павел

Мать: Рапацких Наталья

Украина
Рождение ребёнка
1905

Сын: Цепух Яков Семенович

Отец ребёнка: Цепух Семен

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Цепух Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Цепух Семен

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Шадрина Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Цепух Семен

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.05.1914

Сын: Цепух Карп Семенович

Отец ребёнка: Цепух Семен

Грачи, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Онацко Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Цепух Семен

Кугаево, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цепух Иван Семенович

Отец ребёнка: Цепух Семен

Смерть
1953
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