Цепух (Рапацких) Мария Павлова
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рапацких Павел
Мать: Рапацких Наталья
Украина
Рождение ребёнка
1905
Сын: Цепух Яков Семенович
Отец ребёнка: Цепух Семен
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Цепух Семен
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Шадрина Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Цепух Семен
Рождение ребёнка
24.05.1914
Сын: Цепух Карп Семенович
Отец ребёнка: Цепух Семен
Грачи, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Онацко Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Цепух Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цепух Иван Семенович
Отец ребёнка: Цепух Семен
Смерть
1953