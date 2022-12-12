Душечкин Федор
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Душечкин Ерофей
Бракосочетание
29.10.1908
Жена: Душечкина Мария
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Душечкин Иван
Мать ребёнка: Душечкина Мария
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Душечкина Мария
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Душечкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Душечкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Душечкин Михаил
Мать ребёнка: Душечкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Душечкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Мария
Мать ребёнка: Душечкина Мария
Смерть
Неизвестно