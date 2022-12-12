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Душечкин Федор

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Душечкин Ерофей

Мать: Душечкина Соломония "Салманида"

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
29.10.1908

Жена: Душечкина Мария

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Душечкин Иван

Мать ребёнка: Душечкина Мария

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Душечкина Мария

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душечкина Мария

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Душечкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душечкин Михаил

Мать ребёнка: Душечкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Душечкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврикова Мария

Мать ребёнка: Душечкина Мария

Смерть
Неизвестно
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