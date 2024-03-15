Будник Бенчук Файдюкова Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будник Алексей
Мать: Гавриш Будник Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сусликова Бенчук Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Бенчук Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файдюков Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Файдюков Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно