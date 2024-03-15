Будник Бенчук Файдюкова Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник Бенчук Файдюкова Раиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будник Алексей

Мать: Гавриш Будник Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сусликова Бенчук Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Бенчук Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файдюков Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Файдюков Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файдюков Евгений Иванович

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