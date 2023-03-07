Зубков Дементий (Диомид) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Дементий (Диомид) Григорьев

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Зубков Григорий Максимов

Мать: Зубкова Татьяна Давыдова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Варвара Дементьева

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Зубков Андрей Дементьев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Зубков Спиридон Дементьев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мариамна Дементьева

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Зубков Василий Дементьев

Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Елена Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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