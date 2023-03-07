Зубков Дементий (Диомид) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Зубков Григорий Максимов
Мать: Зубкова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Варвара Дементьева
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Зубков Спиридон Дементьев
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Мариамна Дементьева
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Зубкова Елена Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Елена Ермолаева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812