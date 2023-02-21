Марьясов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьясов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Марьясов ?

Мать: не указана

Смерть
1976
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