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Кострюков Александр

Место рождения

Журловка, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Журловка, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кострюков Нил Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ключникова (Кострюкова) Анна Александрова

Мать ребёнка: не указана

Журловка, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кострюков Василий Александров

Мать ребёнка: не указана

Журловка, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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