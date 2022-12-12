Бяков Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения03.08.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1955
Отец: Бяков Борис Романович
Мать: не указана
Образование
С 1973 по 1978
Киров, город Киров, Кировская область
ВятГУ, Вятский государственный университет (бывш. ВятГТУ, КирПИ) Электротехнический факультет
Рождение ребёнка
08.08.1981
Сын: Бяков Роман Александрович
Мать ребёнка: Бякова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1986
Дочь: Бякова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Бякова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно