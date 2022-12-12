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Бяков Александр Борисович

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Место рождения

Катаевцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1955

Отец: Бяков Борис Романович

Мать: не указана

Катаевцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1973 по 1978
Киров, город Киров, Кировская область
ВятГУ, Вятский государственный университет (бывш. ВятГТУ, КирПИ) Электротехнический факультет
Рождение ребёнка
08.08.1981

Сын: Бяков Роман Александрович

Мать ребёнка: Бякова Татьяна Васильевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.08.1986

Дочь: Бякова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Бякова Татьяна Васильевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Татьяна Васильевна

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