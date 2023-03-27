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Бальзаминов Семён Михайлович
Бальзаминов Семён Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петров Михаил Петрович
1782 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Петров Михаил Петрович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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