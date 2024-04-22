Летуновская Ефросиния Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летуновская Ефросиния Назаровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.09.1902

Дата смерти

08.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1902

Отец: Летуновский Назар Константинович

Мать: Летуновская Акулина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.10.1934

Дочь: Волкова Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1939

Дочь: Федина Галина Иосифовна

Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1942

Дочь: Волкова Зинаида Иосифовна

Отец ребёнка: Волков Иосиф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иосиф Иванович

Смерть
08.10.1994
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