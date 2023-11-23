Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Семен Дементьев
Мать: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушляев Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно