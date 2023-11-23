Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семенова

Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Семен Дементьев

Мать: Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Евграф Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушляев Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.