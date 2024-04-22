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Красноперова Марфа Григориевна

Место рождения

Бима, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Григорий Леонтьевич

Мать: Параскева Ивановна

Бима, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Красноперов Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1894

Дочь: Яшмурзина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1897

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович

Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Красноперов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1903

Сын: Красноперов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Красноперов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1908

Сын: Красноперов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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