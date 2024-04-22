Красноперова Марфа Григориевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Григорий Леонтьевич
Мать: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Красноперов Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
15.09.1894
Дочь: Яшмурзина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
07.10.1897
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
03.03.1900
Сын: Красноперов Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
07.07.1903
Сын: Красноперов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
29.06.1906
Сын: Красноперов Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
11.03.1908
Сын: Красноперов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Красноперов Яков Сидорович
Смерть
Неизвестно