Саблина (Шилина) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблина (Шилина) Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19

Отец: Шилин Захар Андреевич

Мать: Шилина (-) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова (Саблина) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Саблин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Саблин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Алевтина Семеновна

Отец ребёнка: Саблин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Саблин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саблин Иван Семенович

Отец ребёнка: Саблин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саблин Семён

Смерть
Неизвестно

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