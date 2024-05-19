Саблина (Шилина) Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова (Саблина) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Саблин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Саблин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Алевтина Семеновна
Отец ребёнка: Саблин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Саблин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саблин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саблин Семён
Смерть
Неизвестно