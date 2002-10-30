Конина Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1925
Дата смерти30.10.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сейфетдинова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Конин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2002