Конина Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонина Валентина Павловна

Конина Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1925

Дата смерти

30.10.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сейфетдинова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Конин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конин Сергей Михайлович

Смерть
30.10.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close