Завгородняя (Черных) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черных Анатолий
Мать: Черных Любовь
Развод
Неизвестно
Муж: Петренко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойко Анастасия
Отец ребёнка: Петренко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Максим
Отец ребёнка: Завгородний Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завгородний Матвей
Отец ребёнка: Завгородний Сергей