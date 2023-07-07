Завгородняя (Черных) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавгородняя (Черных) Елена

Завгородняя (Черных) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черных Анатолий

Мать: Черных Любовь

Развод
Неизвестно

Муж: Петренко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойко Анастасия

Отец ребёнка: Петренко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Максим

Отец ребёнка: Завгородний Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Матвей

Отец ребёнка: Завгородний Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close