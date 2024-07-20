Санников Григорий Иудович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Санников Иуда
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1874
Дочь: Санникова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874)
Рождение ребёнка
23.08.1876
Дочь: Санникова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.209 (МК-1876)
Смерть
После 1874
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874) - ребенок