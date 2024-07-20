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Санников Григорий Иудович

Место рождения

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Санников Иуда

Мать: не указана

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1874

Дочь: Санникова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874)
Рождение ребёнка
23.08.1876

Дочь: Санникова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.209 (МК-1876)
Смерть
После 1874
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874) - ребенок

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