Коноваленко Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Виктор Сергеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

11.03.1938

Дата смерти

20.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
20.02.1996
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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