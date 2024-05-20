Преловская Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1853 и 1855
Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Преловский Даниил Ясачный Игнатьевич
Отец ребёнка: Преловский Игнатий Ясачный Иванович
Смерть
Неизвестно