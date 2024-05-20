Преловская Мария Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Преловская Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1853 и 1855

Муж: Преловский Игнатий Ясачный Иванович

Тыреть 1-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Преловский Даниил Ясачный Игнатьевич

Отец ребёнка: Преловский Игнатий Ясачный Иванович

Смерть
Неизвестно

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