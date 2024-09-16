Рамайкина (Рамайкина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамайкина (Рамайкина) Марина

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

23.01.1987

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987

Отец: Рамайкин Вячеслав Ефимович

Мать: Рамайкина (Плотникова) Валентина Егоровна

Бракосочетание
29.09.2012

Муж: Береснев Сергей

Рождение ребёнка
03.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Береснев Сергей

Рождение ребёнка
03.04.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Береснев Сергей

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