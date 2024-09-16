Рамайкина (Рамайкина) Марина
Место рожденияТашкент
Дата рождения23.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987
Бракосочетание
29.09.2012
Муж: Береснев Сергей
Рождение ребёнка
03.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Береснев Сергей
Рождение ребёнка
03.04.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Береснев Сергей