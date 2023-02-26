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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Книга Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Книга Яков

Палесская обл.,Петриковский р-он,д.Акрионы,Беларусь
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Книга Яков

д.Акрионы Петриковского р-на Палесской обл.,Беларусь
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