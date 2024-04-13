Ракитова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ракитов Милентий Семенович
Рождение ребёнка
13.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ракитов Милентий Семенович