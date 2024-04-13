Ракитова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитов Милентий Семенович

Рождение ребёнка
02.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ракитов Милентий Семенович

Рождение ребёнка
13.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ракитов Милентий Семенович

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